Son dakika: Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 𝟕 𝐀𝐠̆𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz. pic.twitter.com/ZkideAPzLi— SGK (@sgksosyalmedya) August 2, 2024