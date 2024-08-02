TARİŞ: Kuru üzüm 100 TL’den alınacak

DÜNYACA ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'da TARİŞ tarafından kuru üzüm alım fiyatı 100 TL olarak açıklandı. TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, "Söz verdiğimiz gibi açıklanan fiyat 7 numara çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatıdır. Kalite bazında alım fiyatlarını daha sonra belirleyeceğiz. Fiyat belirlemesi yaparken çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının yanı sıra ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi ile dünya üretici ülkelerinin rekolte miktarı ve fiyatları dikkate alınmıştır" dedi.