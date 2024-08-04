İş insanı Münir Tanyer Isparta’da ‘Güreş Ağası’ oldu

TANYER Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, Isparta'da bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluborlu Yağlı Güreş Şenliklerinde düzenlenen ihaleyi kazanarak Güreş Ağası oldu. Tanyer, geçmişi uzun yıllara dayanan ve Türkler'in ata sporu olarak benimsediği yağlı güreş geleneğine destek sağlamaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ'

MEMLEKETİ Isparta'yı her fırsatta ziyaret ettiğini ve köklerine bağlı olduğunu dile getiren Tanyer, "Küçük yaşlardan beri rahmetli babamla birlikte ata sporumuzu takip ederim. Burada beni en çok mutlu eden, gençlerimizin de bu spora sahip çıkması ve geleneğimizi sürdürmesidir. Bu güreş şenliklerinin devam etmesi ve bu kültürün yaşatılması ülkemiz için çok önemli. Emeği geçen herkese ve Uluborlu halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplam 473 pehlivanın katıldığı güreşlerin finalinde Ertuğrul Dağdeviren ve Okan Acar mücadele etti. Müsabakada puanlama bölümünde rakibine üstünlük kuran Ertuğrul Dağdeviren, 46'ncı Geleneksel Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan oldu. Müsabakalarda Okan Acar ikinci sırayı alırken; Salih Dorum ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren başpehlivanlara ödüllerini verdi Isparta Valisi Aydın Baruş verdi.