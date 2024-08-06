Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı. Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı. Verilerin açıklanmasının ardından ilk yorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Bakan Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı.

'DAHA ÇOK HİSSEDİLECEK'

Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

'HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cevdet Yılmaz, "Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci, temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

KİRA ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'İN açıkladığı veriler sonrası konut kiralarına yapılan zam oranı da netleşti. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek. Hatırlanacağı üzere fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti.