Ayçiçek yağı ithalatında tarife kontenjanı netleşti

YERLİ ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

TİCARET Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülkenin ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiğinin altı çizildi. Açıklamada, yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ve çiftçi gelirinin korunması gereği dikkate alınarak uygulanacak tedbire dikkat çekilerek, "Bakanlığımızca iç ve dış piyasa şartları itibarıyla gerekli görülen haller dışında 1 Temmuz-30 Kasım tarihlerinde yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.