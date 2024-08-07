Rekabet Kurulu’ndan deprem fırsatçısı 7 firmaya dev ceza

Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 12 hazır beton üreticisi hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Açıklamada, soruşturmanın, bazı hazır beton üreticilerinin satış fiyatını belirlemek, bölge-müşteri paylaşımı yapmak üzere bir anlaşma/uyumlu eylem ile bilgi değişimi içinde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütüldüğü bildirilerek, bu süreçte 5 hazır beton üreticisine uzlaşma talebiyle 65 milyon 125 bin 619 lira idari para cezası uygulandığı ve soruşturmanın söz konusu şirketler açısından kapatıldığı anımsatıldı.

7 TEŞEBBÜSE PARA CEZASI

12 şirket için sürdürülen soruşturmada, Ankara'da faaliyet gösteren bazı teşebbüslerce bölge/müşteri paylaşımı yapmak, satış fiyatı tespit etmek, rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle Kanun'un ihlal edildiği aktarılarak, söz konusu 7 teşebbüse uygulanan para cezasının 120,6 milyon lirayı bulduğu belirtildi.