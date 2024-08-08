64 yeni fabrikada 5 bin kişiye istihdam

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Torbalı ilçesindeki organize sanayi bölgesine tahsis edilen arazide 64 yeni fabrika kurulacağını ve 5 bin kişilik istihdam sağlanacağını belirtti. Altyapı çalışmalarıyla yatırımcıların bölgeye çekilmesi ve istihdamın arttırılmasını hedeflediklerini belirten Kaya, her aşamada destek ve iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

Kaya, "Bu konuda yerel yönetimlerle de işbirliği içinde çözümler geliştirmeye gayret ediyoruz. Tüm kamu kurumlarını problemleri çözmek için devreye sokmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Mahmut Atilla Kaya, mobilyacılara tahsis edilen 660 dönümlük arazide 64 yeni fabrikanın kurulacağını, 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını sözlerine ekledi.