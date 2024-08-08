Başkan Erdoğan’dan şehit Habip Murat Alp’in ailesine taziye

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.