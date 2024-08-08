Doğrulanmış ilanla kayıt dışı emlakçılık son bulacak

15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sürecin önemli olduğunu söyledi. Bu durumun sektöre olumlu yansıyacağını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, buna göre konut satacak kişinin, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirmesi gerekeceğini söyledi.

Aydemir, "Ticaret Bakanlığı, elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistemin 1 Kasım itibariyle faz 1. kısmı başladı. Bakan Bolat'ın açıklamasıyla 2. faz aşaması 15 Eylül itibarıyla devreye girecek. Uygulama ile sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonun önüne geçilecek" dedi. Aydemir, bundan sonra kaparo dolandırıcılığı yapılamayacağını da dile getirdi.

KİRA KONTRATLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. 'Özel sigortalarım' bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler" ifadelerini kullandı.