Dost Pide’nin hedefi ilk 50’ye girmek

İzmir Çeşme'de tek bir şubesi olan Dost Pide'nin sahibi Reşat Akbaykal, sürpriz bir şekilde vergi rekortmeni seçilmişti. İş dünyasında büyük ses getiren olayın ardından hedefini büyüten Reşat Akbaykal, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

LİSTEDE KENDİ İSMİ VARDI

Kendi işletmesinden bir tek şişe suyun bile belgesiz dışarı çıkartılmadığını ve kendi ailesinden bile bir kişi geldiğinde yemek yemesi halinde belgesinin yazıldığını belirten Akbaykal "Vergi vermek kutsaldır ve bu konuda çok hassasım. Pidemiz lezzetiyle ünlüydü. Çıkan haberlerin ardından beni tanımak isteyenler de gelmeye başladı" dedi.

Türkiye'de 2022 yılı tahakkuklarına göre kurumlar ve gelir vergisinde ilk 100'e giren mükellefler açıklandığında vergi rekortmenlerin büyük bölümün ise adını gizlemeyi uygun gördüğü listede ilk sırayı 564 milyon 124 bin liralık vergi ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olmuştu. İzmir'de gelir vergisi tahakkuku bakımından en yüksek vergiyi 44 milyon 337 bin 768,28 TL ile Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas verirken, listeye giren sürpriz isim pideci Reşat Akbaykal herkesi şok etmişti.

'BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI'

ÇEŞME Vergi Dairesi tarafından arandığında "İzmir'de ilk 100'e girdiniz. İsminizin açıklanmasını ister misiniz?" sorusuna Reşat Akbaykal, bir sorun olmadığını, vergi vermenin namus olduğunu belirtmişti. Bu yıl hedef büyüten Akbaykal, "Vatana borcumuzu, kazandığımızın vergisini son kuruşuna kadar vererek ödemeye çalışıyoruz. Her şeyi masraf gösterip vergiden düşen firma sahipleri, ödediği benzin parasını bile şirketlerine fatura edip vergi ödemekten kaçıyorlar. Biz hiçbir zaman böyle şeylere tenezzül etmedik. Bu listeye girmem çok anlamlı, bu yüzden bu sene vites büyüttük ve ilk 50 arasına neden girmeyelim dedik" ifadelerini kullandı.