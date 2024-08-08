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Haberler Ekonomi

Göcek koylarına şamandıralar konulacak

VURAL EFECİK
Göcek koylarına şamandıralar konulacak
TÜRKİYE'NİN çevre politikalarındaki yeni adımlar, yat turizminin yoğun olduğu bölgelerde deniz ekosistemini korumayı hedefliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başlattığı ve Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'nin başkanlığındaki Türkiye Çevre Ajansı'nın yöneteceği proje, Muğla Göcek'te uygulanacak "Mapa-Şamandıra" sistemi ile deniz çayırlarını ve deniz florasını korumayı amaçlıyor. Projeye göre, Göcek koyları pilot bölge olarak seçildi ve burada 2025 yılına kadar 100 şamandıranın kurulması planlanıyor. Yeni sistemde, yat sahipleri için geliştirilecek bir aplikasyon ile teknelerin bağlanacağı yerler önceden belirlenerek düzenli bir kullanım sağlanacak. Böylece her saat demir atan teknelerden kaynaklanan deniz çayırlarının yok olması ve denizlerin çölleşmesi sorununun önüne geçilecek.
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