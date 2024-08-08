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Haberler Ekonomi

İş dünyasını yasa boğan kayıp: Buket Ağaoğlu hayatını kaybetti

Buket Ağaoğlu, İzmir Alsancak'ta yolda yürürken fenalaştı. İş insanı Ağaoğlu kurtarılamadı.

HABER MERKEZİ
İş dünyasını yasa boğan kayıp: Buket Ağaoğlu hayatını kaybetti
İZMİR'DE Persan kurucularından, Nuve Perde'nin sahibi Buket Ağaoğlu yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybetti. İzmirli iş kadını Buket Ağaoğlu önceki gün akşam saatlerinde Alsancak'ta yaşamını yitirdi. Olay, Alsancak Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi'nde meydana geldi. Persan kurucularından Ağaoğlu yolda yürürken fenalaştı. İzmir Ticaret Odası (İTO) İş Kadınları Konseyi Kurucu Başkanı Asuman Nardalı, Buket Ağaoğlu'un çok sevilen, çalışkan başarılı bir iş kadını olduğunu belirterek "Buket çok sevdiğimiz, candan bir arkadaşımızdı, Türkiye'de ve yurt dışında konutlardaki başarılı çalışmalarıyla tanınıyordu, üzüntümüz sonsuz" dedi.
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