Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan piyasaların merakla beklediği 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunu yaptı.

İŞTE KARAHAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

"SIKILAŞMA HARCAMALARDA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR"

Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. Dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Küresel büyümede sınırlı toparlanma eğilimi hizmetler sektörü öncülüğünde devam ediyor. Gelişmiş ülkelerin bazıları faiz indirimi süreçlerine başladı. Gelişmekte olan ülkelerde indirimler yavaşlayarak devam etti. Merkez Bankalarının kalıcı dezenflasyon tesis edilinceye kadar gerekli parasal sıkılığı koruyacakları iletişimi devam ediyor.

İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte yavaşlamaya işaret ediyor. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepteki normalleşmenin devamına işaret ediyor.

Kartla yapılan harcamalar seviye olarak yüksek olmakla birlikte son dönemde görece yatay seyretti. Normalleşme eğilimine harcama kalemlerini ihtiyari ve zorunlu harcamalar şeklinde daha detaylı baktık.

Kuyumculuk, elektrik, araç kiralama gibi ihtiyari harcamaların azaldığını izliyoruz. Parasal sıkılaşma ihtiyari harcamalarda etkisini gösteriyor. Otomobil satışlarındaki azalma bu değerlendirmelerimizi destekler nitelikte. Hizmet üretim endeks mayıs ayı itibarıyla çeyreklik bazda ılımlı azaldı. Söz konusu düşüş talepteki ivme kaybı ile uyumlu.

Bu çerçevede yurt içi talebin ikinci çeyrekte halen yavaşladığını değerlendiriyoruz. Göstergeler ikinci çeyrekte çıktı açığının gerilediğini gösteriyor. Bu gerilemenin 3.çeyrekte devam edeceğini öngörüyoruz.

"YILLIK ENFLASYON İKİ AYDA DÜŞÜŞ SERGİLEDİ"

İç talepteki dengelenmeye paralel olarak dış ticaret dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. İkinci çeyrekte cari açığın milli gelire oranını yüzde 2.5'in altına gerilediğini tahmin ediyoruz. Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari açığın 20 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz.

Mayıs ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon iki ayda düşüş sergiledi. Temmuzda yüzde 61.08 ile önceki enflasyon raporunda öngördüğümüz tahmin aralığının içinde gerçekleşti. Aylık enflasyon gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Son 6 ayda 2.9 olan ana eğilim son 3 ayda yüzde 2.6'ya, son 2 ayda 2.4'e geriledi.

Enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama öngörülerimizle uyumlu seyretti. İkinci çeyrekte temel mallardaki zayıflama ön plandaydı. Temmuz ayında ana eğilim haziran ayına göre sınırlı artış gösterdi. Nisan ve mayıs ayında yavaşlamanın sürdüğünün altını çizmemiz gerekiyor.

Temmuz ayında tüketici enflasyonun para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen fiyat ve vergi ayarlamaları gibi unsurlar neticesinde geçici olarak arttı.

Hizmet sektörü genelinde yaygın olan geriye dönük fiyatlama davranışı hizmet enflasyonunun gecikmeli olarak gerçekleşmesine neden oluyor.

"KİRA FİYATLARINDA ENFLASYON DÜŞECEK"

Hizmet alt kalemleri arasında kira enflasyonu yüksek ataleti ile ön plana çıkıyor. Kira yıllık enflasyonu tüketici fiyatları ana grupları arasında halen yüksek seyri ile dikkat çekiyor. Öncü göstergeler bir süredir yönünü aşağı çevirdi. İnternetteki ilan fiyatları, konut kredisi değerleme raporu göstergelerimiz uzun süredir azalış eğiliminde. Perakende ödeme sistemi verilerinden elde edilen yeni kira artış oranları TÜFE'deki mevcut kira artış oranını altında yer alma. Bu durum kira enflasyonunu azalacağını ima ediyor.

Temel mal grubunda fiyat artışları sınırlı gerçekleşti. Bazı dayanıklı mal kalemlerinde fiyat düşüşünü izlemeye başladık. Temel mallarda son 3 aylık dönemde yıllıklandırılmış ana eğilim yüzde 20 seviyesinde.

Enflasyonu beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması dezenflasyon açısından kritik önemde. Beklenti eğrisinin rapor döneminde aşağı kaydığını görüyoruz."