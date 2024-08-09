Enflasyonda yıl sonu tahmini yüzde 38

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İdare Merkezi'nde bu yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıl sonu enflasyon hedefine ilişkin soru üzerine Karahan, aylık enflasyonun önce yüzde 2,5, son çeyrekte de yüzde 1,5'in altına inmesini beklediklerini söyledi. Bu konuda her zaman her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Karahan, "Aksiyonla da gösterdiğimizi düşünüyorum. Son dönemde yabancı para olan kredilere limiti yüzde 2'den yüzde 1,5'e indirdik. Enflasyon hedefi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Karahan, talep tarafında dengelemenin net şekilde ortaya çıktığını vurgulayarak, cari dengede de iyileşmenin devam ettiğine dikkati çekti.

'3 UNSURDAN BAHSEDİYORUZ'

İthalattaki düşüşün de devam ettiğini anlatan Karahan, şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığımızla uyumlu olması, dezenflasyonu destekler nitelikte olması politika duruşumuz açısından kritik önemde. Dezenflasyon sürecinde 3 unsurdan bahsediyoruz. Reel değerlenme, talepte dengelenme ve beklentilerin çıpalanması. Şimdi ilk ikisinden bir süredir dezenflasyona katkı alıyoruz. Bu, verilerde çok net gözüküyor."

'KİRALAR AZALABİLİR'

TÜRKİYE'NİN dış talep görünümünün bir önceki rapor dönemine göre yatay seyrettiğini ifade eden Karahan, 2025'te ise daha belirgin bir toparlanma bekledikleri bilgisini paylaştı. Fatih Karahan, "Enflasyon tahminlerimiz 2024 için yüzde 38, 2025 için yüzde 24 ve 2026 için ise yüzde 9" dedi. Öte yandan kira artışlarıyla ilgili de konuşan Karahan şunları söyledi: "Kira artış oranlarının TÜFE'nin altında olması, kira fiyatlarının önümüzdeki aylarda azalacağını gösteriyor."