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Haberler Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti.

AA
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Çiğ süt desteği 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 70 milyon 511 bin 882 lira, mazot ve gübre desteği 25 milyon 986 bin 151 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 367 bin 891 lira, hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 241 bin 40 lira olmak üzere toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

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