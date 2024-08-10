Emekli çiftlerin tatil sevinci

2024'ün Emekliler Yılı ilan edilmesinin ardından imzalanan protokolle öğrenci yurtlarının kullanımı emeklilere açıldı. Emekliler, 16 Ağustos'a kadar bir aylık sürede Bakanlığa bağlı, Türkiye'deki tüm öğrenci yurtlarında ücretsiz kalarak tatil yapabilecek. İzmir'in Balçova ilçesindeki denize sıfır konumdaki Atatürk Öğrenci Yurdu'nda konaklayan emekliler de uygulamadan çok memnun. İstanbul'dan ilk kez İzmir'e eşiyle birlikte gelen Hikmet Bozkurt (48), "Yurdu çok beğendik. Hem rahat hem de konum olarak çok güzel. Personel güler yüzlü" dedi.

TURİSTİK ŞEHİRLER REVAÇTA

Tatil müjdesinin ardından emekliler Antalya, Aydın, Balıkesir, yurtlarına yöneldi. Söz konusu 5 ilde, toplamda yaklaşık 65 bin yatak kapasiteli 62 KYK yurdu bulunuyor. Bunların önemli bir bölümü de Alanya, Çeşme, Fethiye, Ayvalık, Kuşadası gibi deniz kıyısındaki doğa ve tatil beldelerinde. Emekli olan ve gitmek isteyen yaşlılar, bu yurtlardaki avantajlardan yararlanabiliyor.