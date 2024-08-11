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Haberler Ekonomi

İklim krizi tarladaki soğanı da etkiledi

HABER MERKEZİ
İklim krizi tarladaki soğanı da etkiledi

Türkiye'nin soğan deposu olarak gösterilen Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle soğanlar tarlada yanarken rekolte de geçtiğimiz yıla göre yüzde 70'lik düşüş bekleniyor. Polatlı, soğan tarlaları ve depolarıyla Türkiye'nin önde gelen soğan üretim merkezleri arasında yer alıyor. 2021 yılında tescil edilen "Polatlı Soğan"ı Türkiye'nin soğan ihtiyacının da yüzde 36'sını karşılıyor.

ÇOK BÜYÜK BİR ZARAR

İklim Değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği Türkiye'de soğanı sıcaklıklar vurdu. Her yıl Ağustos ayında mahsul edilen soğanlar, bu yılın aynı ayında toplanamadan tarlada kaldı. Polatlı'nın Ilıca mahallesinde çiftçilik yapan Hayri Yürekli yaptığı açıklamada, "Bu sene havaların sıcak gitmesinden soğanlar olmadı. Soğanlar hastalık yaptı, suların azalmasından ve iklimlerin değişmesinden soğanlar azaldı" ifadesini kullandı.

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