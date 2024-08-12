Bu yıl en çok paralar ve arabalar korundu

PMG, Türkiye sigortacılık sektörünün 2023 yılında, brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 105 artırdığını açıklarken, prim toplamının yüzde 89'u hayat dışı branşlardan elde edildi. 2023 yılı mart ayına göre 2024 yılı mart ayı hayat dışı branş prim üretimi yüzde 93, hayat branşı prim üretimi yüzde 82 ve toplam prim üretimi ise yüzde 92 arttı. Seyahat araç destek ve genel destek alt branşlarından oluşan destek branşı 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 218 oranında arttı. 2023 yılında en çok artış gösteren bir diğer branşın geçen yıla oranla yüzde 197 artışla, ekonomide ve kurlardaki yaşanan dalgalanmalardan dolayı finansal kayıplar branşı olduğu görüldü. Artan suç ve boşanma oranlarına dayanarak hukuksal koruma ve kefalet branşları geçen yıla oranla sırasıyla yüzde 174 ve yüzde 157'lik artış gösterdi.