Ege’nin en büyük 3’üncü GES projesi: Denizova

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi'nde 109 milyon lira yatırımla 96 bin 832 metrekare arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santralini elektrik üretmeye başladı. Ege Bölgesi'nde resmi kurumlar tarafından yapılan en büyük 3'üncü tesis konumunda olan tesisin açılışını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı.

'YATIRIMLARI ARTIRACAĞIZ'

AÇILIŞTA konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras doğaya, çevreye saygılı yatırımları hayata geçirdiklerini, halkla beraber halka hizmet için göreve geldiklerini söyledi. Başkan Aras, "Güneş var oluşun, yaşamın sembolüdür. Semavi dinler öncesinde insanlar güneşe tapıyorlarmış. Çünkü yaşamın kaynağını güneş olarak görüyorlardı. Güneş doğru yatırımlarla çok büyük bir enerji kaynağı. Biz her zaman doğaya, çevreye saygılı, kendi doğal kaynaklarımızla, tekrar üretebileceğimiz yöntemlerin önünü açıyoruz. Açılışını yaptığımız yatırım da bunlardan biri. Burada 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldırıyoruz. 340 bin ağacın ürettiği oksijen bizim geleceğimize kalacak. Yine bu tesis toplamda aylık ortalama elektrik tüketimi 240 kW olan 3 bin 230 konutun elektriğini karşılıyor" dedi.