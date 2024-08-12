Emeklilerin ücretsiz tatil keyfi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından emekliler faydalanmaya başladı. Bu kapsamda gözde turizm merkezi Muğla'da 15 Temmuz 2024 tarihi itibari ile bin 178 emekli ücretsiz misafir edildi. Muğla'da ikamet eden emekliler, Muğla Huzurevinde kalan emeklileri ve emekliler yılı kapsamında misafirlere özel nostaljik sinema etkinliği de düzenlendi