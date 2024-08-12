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Haberler Ekonomi

Manisa’da üretilen erik Almanya’ya ihraç ediliyor

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa’da üretilen erik Almanya’ya ihraç ediliyor
MANİSA'NIN Demirci ilçesinde bir üretici 35 dönüm arazide yetiştirdiği Japon eriğini Almanya'ya ihraç ediyor. İlçeye bağlı Ayvaalan Mahallesinde 11 yıl önce 2 bin 500 adet Japon eriği ağaç ekildi. Bu yıl 90 ton civarı bir rekolte bekleniyor. Tarlada çalışanlar tarafından özenle kasalara toplanan erikler traktörler ile kamyonlara yüklenerek Almanya'ya ihraç edilmek üzere gönderiliyor. Üretici Fatih Atalay yaptığı açıklamada "Ağaçlarımız 11 yaşında. Ege bölgesinde sadece şu anda ürün sadece bizde mevcut. O yüzden piyasada kolayca pazar bulabiliyoruz. Bu yılki hasadımızı Alman bir süpermarket zincirine hazırlıyoruz. Yaklaşık 90 ton civarı rekolte beklentimiz var"dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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