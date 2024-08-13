Enflasyonun düşmesinde tarım arzı önemli

Bakan Şimşek, Türkiye'de enflasyon seviyesi ve fiyatlama davranışına ilişkin olarak önemli tespitlerde bulundu. Gelir politikalarıyla enflasyon hedefinin uyumlu olması gerektiğini belirten Şimşek, fiyatlama davranışıyla ilgili model çıkarmanın sıkıntılı olduğunu söyledi.

SIKINTIYI ZAMAN ÇÖZECEK

Şimşek, "En düşük ortalama emekli maaş artışı yüzde 78 yüzde 86 arasında, bu öngörülen enflasyonun üzerinde. Asgari ücret yüzde 49, memur maaşları aynı şekilde yılın ilk yarısı yüzde 49 arttı, yılın ikinci yarısında yüzde 19.7 ile yüzde 25 arasında arttı. Kümülatif etkisi ortalamada yüzde 80'in biraz üzerinde" dedi.

Türkiye'de davranışsal fiyatlama sıkıntısını zamanın çözeceğini belirten Şimşek, belirleyici üç ana faktör bulunduğuna dikkat çekti. Bu faktörlerden ilkinin kredibilite olduğunu vurgulayan Şimşek, "Kredibilite söylemle kazanılmaz sonuçla kazanılıyor. Bizim gibi fiyatlama davranışının bozulduğu ülkelerde en belirleyicisi de gelirler politikasıdır. Üçüncü faktör de "ilave tedbir alabilme kabiliyetidir" dedi.

"TARLADAN SOFRAYA" LOJİSTİĞİ

MEHMET Şimşek, tarımda arzı arttırarak enflasyonun düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Şimşek, verimliliği arttırmak için teknolojiye ve bilgiye destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Şimşek ayrıca "tarladan sofraya" ulaştıracak lojistiğe dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Şimşek, "Lojistikte, tarlada var olup, pazara ulaşırken sorun yaşıyoruz. Rekabet bazı noktalarda zayıf, fiyat etkisi var. Genelgeyi açıkladık. Ancak uygulama kapasite gerektiriyor. Zaman gerektiriyor" ifadelerini kullandı.