İslam Memiş: Küresel piyasalar takip edilmeli

İSLAM Memiş, yatırımcıların sadece TL bazında değil, uluslararası piyasalarda da dolar ve altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Memiş, dolar ve altın fiyatlarının TL ve uluslararası piyasalarda farklı değerlere sahip olduğunu vurguladı. Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları ilgilendiren kritik noktalara dikkat çekti.

ULUSLARARASI DEĞERLER

MEMİŞ, piyasaları günlük takip eden pek çok kişinin, yalnızca enstrümanların TL cinsinden değerini gördüğünü ve buna göre yorumlar yaptığını vurguladı. Profesyonel yatırımcılar ve piyasa uzmanlarının değerleri iki ayrı kategoride değerlendirdiğini belirten Memiş, bunları "İç Piyasa" ve "Dış Piyasa" olarak tanımladı. Uluslararası piyasalardaki değerlerin de en az yurtiçi piyasalar kadar önem taşıdığının altını çizdi. Türkiye'deki altın piyasasının, çift ayaklı bir enstrüman olduğunu belirten Memiş, "Bir ayağı dolar, diğer ayağı ons" şeklinde konuştu