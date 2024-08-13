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Haberler Ekonomi

İzmir’de dev satış

İzmir’in 6 ilçesindeki taşınmazlar için satış kararı alan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 32 taşınmazın satışından kasasına 2 milyar TL koymayı hedefliyor.

HABER MERKEZİ
İzmir’de dev satış

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İzmir'in Aliağa, Çeşme, Dikili, Karaburun, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde toplam 32 adet arsa nitelikli taşınmazı satış listesine koyma kararı aldı. Bir süredir konuşulan olayın netlik kazanması uzun sürmedi.

BEDELLERİ 6-13 MİLYON ARASI

Aralarında sanayi ve depolama, konut alanı, anaokulu alanları gibi çeşitli imar durumlarına sahip taşınmazların olduğu satışlar için harekete geçen Emlak Konut, bedelleri 6 milyon 346 ila 103 milyon 753 bin TL arasında değişen taşınmazların satışının beklenen tutarlar üzerinden gerçekleşmesi halinde kasasına 2 milyar 2 bin TL koymayı planlıyor.

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