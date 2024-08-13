Karagöl’e RES girişimi halkın kantarında

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de inşa edilmesi planlanan yeni bir rüzgâr enerji santrali projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirme süreci başlattığını duyurdu. Yapılan başvuruya Ankara merkezli Taykar Enerji Üretim Şirketi, İzmir'in Menemen sınırları içerisinde bir adet rüzgar enerji santrali dikmeyi planlıyor. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre şirket 6 adet rüzgar türbini ve elektrik depolama tesisi kurmak için Bakanlık'tan izin istedi. Şirketin ortakları arasında Eyüp Teymur isimli bir iş insanı ve Kanık Global Enerji isimli şirket alıyor.