Emeklilere müjde! Ücretsiz olacak...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.;

EMEKLİLERE, HALK PLAJLARINDAKİ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE ÜCRETSİZ

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.