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Haberler Ekonomi

Emeklilere müjde! Ücretsiz olacak...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy emeklileri sevindirecek iyi haberi verdi. Bakan Ersoy, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında artık şezlong ve şemsiye hizmetlerinin emekli vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ
Emeklilere müjde! Ücretsiz olacak...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.;

EMEKLİLERE, HALK PLAJLARINDAKİ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE ÜCRETSİZ

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.

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