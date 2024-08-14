Emlak Katılım’dan ülke ekonomisine dev katkı

Sürdürülebilir ve verimli büyüme stratejisiyle başarılı yükselişini sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla ülke ekonomisine 113 milyar TL kaynak sağladı. Emlak Katılım'ın net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 73, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 158 oranında artarak 5.2 milyar TL oldu.

ÖZKAYNAK KARLILIĞI ARTTI

Özkaynak karlılığında sektör lideri konumunu koruyan Emlak Katılım, istikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda özkaynak karlılığını yüzde 81 seviyesine çıkarttı. Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, "Stratejik önceliğimiz olan sürdürülebilir büyüme vizyonuyla, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu başarımızı ve elde ettiğimiz kazanımları verimli kullanarak uzun vadeli hedeflerimize ulaşma noktasında kararlıyız. Emlak Katılım olarak ülkemiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sürecinde sadece ekonomiye değil; yaşadığımız çevreye ve topluma da katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.