Güvenli liman arayanlar portföyünde altın tutmalı

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, altın piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu. Piyasalarda geçen hafta oynaklığın ve belirsizliğin çok yüksek olduğunu bu haftaya daha pozitif başlandığını vurgulayan Erbaş, borsada ise doğru hisselerin seçilmesinin yıl sonuna doğru tekrar bir potansiyel yükselişe götürebileceğini bildirirdi.

"FIRSAT YARATACAKTIR"

Altında yıl başından bu yana yukarı yönlü bir ivme olduğunu hatırlatan Erbaş, "TL bazlı altın yani gram tarafında kur tarafının çok fazla hareketli olmayacak. Ama ons altın yani dolar bazlı altında hala 2400 dolarların üstündeyiz. Bu da gram altını 2600 TL'nin üzerinde tutuyor. Dolasıyla yıl sonuna kadar her türlü geri çekilme durumuna karşılık her portföyde koruma amaçlı altının yer alması gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz; altın yıl sonuna kadar bir fırsat yaratmaya devam edecek. Dolayısıyla altında bizim yine portföylerde yüzde 30-35 oranında olması gereken bir güvenli liman ürünü olarak devam edilmesinin mantıklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.