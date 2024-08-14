Hedef, kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak, temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır. 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan OVP için de katılımcı bir anlayış ile istişarelerimize başladık, işçi ve işveren temsilcileri, kanaat önderleri, akademisyenler, iş dünyasının farklı sektörlerden temsilcileri ile görüşüyoruz. Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

ANA YAKLAŞIM KORUNACAK

Yılmaz, "Bir önceki OVP'de yer alan ana yaklaşımı bu OVP'de de koruyacağız. Özellikle fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin başında yer almaya devam ediyor; bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla da destekliyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin, son 21 yılda yükselen ekonomik performansı, hayata geçirdiği yatırımcı dostu reformlar ve uyguladığı cazip teşviklerle iş ve yatırım ortamını sürekli olarak iyileştiren bir ülke olduğunu söyleyen Yılmaz, "2003'ten bu yana ülkemiz çektiği 262 milyar dolar UDY (uluslararası doğrudan yatırım) ile bölgesinde 2'nci sırada yer almıştır. 8 ana başlıkta Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını belirledik. Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açık verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Haziran ayında aylık cari dengenin fazla verdiğini ve yıllık açığın 24,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz. Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz" dedi.