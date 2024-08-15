ASELSAN’dan dev anlaşma

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi alanındaki öncü şirketi Aselsan, 32 milyon euro değerinde büyük bir anlaşma imzaladı. Aselsan, resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu bilgiye göre, bu yeni anlaşma, Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri için geçerli. Aselsan, sosyal medya hesabıyla eşzamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da konuya yönelik bir resmi açıklama yayınladı.

32 MİLYON EUROLUK İMZA

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 'Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri' ihtiyacı için ASELSAN Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32 milyon avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.