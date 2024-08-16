Ticaret Bakanlığı’ndan okul alışverişi teftişi

TİCARET Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi. Bakanlık, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiği belirtti. Yeni dönem öncesinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, denetimlerin "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde sürdürüldüğüne işaret edildi. Denetmenlerce imalatçı, ithalatçı ve toptancılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilere ulaşmasının engellendiği vurgulandı.