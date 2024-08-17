Fethiye’de yamaç paraşütü tutkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan bu yılın ilk 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Bölgede alternatif olarak 1200, 1700, 1800 ve 1900 metrede atlama istasyonlarının olduğunu belirten Babadağ Teleferik Genel Müdürü Erkan Karaöz Karaöz, insanlar için hem Kuzey, hem Güney alternatif noktalardan uçuş imkanları sağlayabildiklerini belirtti.

YALNIZ BIRAKMIYORLAR

Bu yılın 7 aylık dilimindeki atlayış sayılarıyla ilgili bilgi veren Karaöz, "Ağustosun ortasındayız, Ekim sonuna kadar da bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyorum. Pistlerimiz bütün ülke vatandaşlarına açık. Şu anda İngiliz misafirler biraz daha yoğunlukta. Ama özellikle bu aylarda gurbetçi misafirlerimiz çok ziyaret ediyorlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Çinli misafirlerimizin de gelmeye devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Eylülde Babadağ'ın dünya paraşüt şampiyonasına ev sahipliği yapacağını vurgulayan Karaöz, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular katılacaklar. Türkiye'nin tanıtımı, özellikle teleferik turizminin, bölgenin tanıtımı açısından çok ciddi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.