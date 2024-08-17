TL mevduatta reel getiri zirve yaptı

Merkez Bankası, TL likiditesini sterilize etmek amacıyla attığı adımları sıklaştırırken, yatırımcılar bankaların TL mevduat faizi oranlarını yakından izliyor. Mevduat faiz oranlarındaki değişimle birlikte en yüksek mevduat faizi sunan bankalar da netlik kazandı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Ağustos haftası için bankaların uyguladığı mevduat faiz oranlarını açıkladı. Buna göre, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 58,5 seviyesine gerileyerek, yatırımcıların dikkatini çekti.