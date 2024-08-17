  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi

TL mevduatta reel getiri zirve yaptı

Merkez Bankası, bankaların mevduat hesaplarına uyguladıkları ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Yatırımcılar ise 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

HABER MERKEZİ
TL mevduatta reel getiri zirve yaptı

Merkez Bankası, TL likiditesini sterilize etmek amacıyla attığı adımları sıklaştırırken, yatırımcılar bankaların TL mevduat faizi oranlarını yakından izliyor. Mevduat faiz oranlarındaki değişimle birlikte en yüksek mevduat faizi sunan bankalar da netlik kazandı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Ağustos haftası için bankaların uyguladığı mevduat faiz oranlarını açıkladı. Buna göre, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 58,5 seviyesine gerileyerek, yatırımcıların dikkatini çekti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA