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Haberler Ekonomi

Yurt içi piyasada gözler faiz kararında

Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın salı günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

HABER MERKEZİ
Yurt içi piyasada gözler faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 20 Ağustos Salı günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

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