İki ülke ile maden adımı! Başkan Erdoğan onayladı

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan madencilik alanındaki anlaşmalar, Başkan Erdoğan tarafından onaylandı. Buna göre, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında 10 Eylül 2021'de Bişkek'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Madencilik Alanında Mutabakat Zaptı", onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmanın amacının, iki ülkenin madencilik ve jeoloji alanlarını geliştirmeye yönelik işbirliği için çerçeve oluşturmak olduğu belirtildi.

ÇEŞİTLİ KONULARDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Cibuti Cumhuriyeti arasında 24 Ağustos 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" da onaylandı. Mutabakat zaptı kapsamında madencilik sektörünün geliştirilmesinin yanı sıra bilgi, uzmanlık, tecrübe ve beceri paylaşımı, madencilik alanındaki yasama ve düzenlemeler ile maden varlıklarının yönetimi, araştırma ve madenciliği teşvik etme, madenciliğin vergilendirilmesi, sağlık ve güvenliği ile madenlerin denetimi alanlarında sahip olunan bilgilerin paylaşımı, maden arama, uzaktan algılama, jeolojik çalışmalar üzerine eğitim programları düzenleme, iki ülke arasında maden ürünleri ticaretini geliştirme, iki ülkenin madencilik sektörü arasında ortaklıkları teşvik etme, jeolojik alt yapının geliştirilmesiyle alakalı ulusal strateji ve programların paylaşımı gibi konularda işbirliği sağlanacak.