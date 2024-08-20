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Haberler Ekonomi

Bodrum yatlarla dolup taştı

HABER MERKEZİ
Bodrum yatlarla dolup taştı
MUĞLA Bodrum'da, son beş yılda yat trafiğinde büyük bir patlama yaşandı. 2019'da sakin olan koylar, 2024'e gelindiğinde teknelerle dolup taşıyor. Bu değişim bölgenin ekonomik dinamiklerini de kökten değiştirdi. Bodrum'da 2019 yılında yaklaşık 30 bin olan tekne sayısı, 2024 yılında 50 binin üzerine çıktı. Bu artış, bölgenin turizm gelirlerinde büyük bir sıçrama yaratırken, yerel ekonomiye milyarlarca Euro katkı sağladı. Özellikle yat kiralama hizmetlerinden elde edilen gelirler, Bodrum ekonomisini destekleyen en önemli unsurlardan biri haline geldi.
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