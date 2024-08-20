Denetimde e-vergi dönemi

Bakan Mehmet Şimşek, Bakanlığın ve Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

MİLLİ EKONOMİYE DESTEK

Yeni teknolojik sistemlerle Bakanlığı bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandıracak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edecek adımlar attıklarına işaret eden Şimşek, dijital dönüşüm çalışmalarının kayıt dışıyla mücadelede ellerini güçlendireceğini söyledi. Denetim süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını aktaran Şimşek, "Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek ve tutanaklar elektronik alınacak.

Elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zeka entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm hedefleniyor" diye konuştu. Şimşek, kullanılacak sistemlerin yurt içinden tedariki ve kurum içi yazılımlarla milli ekonomiyi desteklediklerine de dikkati çekerek şöyle söyledi: "Yerli yazılım ve tüm verilerin Bakanlık sunucularında tutulması yoluyla yabancı bir firmanın bulutunda verilerin tutulması ve yurt dışı menşeli telekonferans uygulamalarının kullanılması gibi vergi mahremiyeti yönünden sorunlar yaratacak uygulamalardan kaçınılıyor."

'GELMEK ZORUNDA DEĞİLLER'

"YURT dışındaki mükelleflerin denetim birimlerine fiziken gelmelerine gerek kalmayacak" diyen Bakan Mehmet Şimşek, "Müfettişlerle görüşme ve tutanakların elektronik ortamda gerçekleşmesi sağlanacak. Böylece mükelleflerin vergiye uyum noktasında katlandığı zaman ve işlem maliyetleri azaltılacak" dedi.