Gram altın haftayı rekorla açtı

ONS altın 2 bin 500 doları aştı. Gram altın dün güne 2 bin 749 lirayla başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçtiğimiz haftayı da rekorla kapatan altın yeni haftaya da rekorla başladı ve gün sonunda 2 bin 716 liraydı. Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. İç piyasada da altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı'da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Dolar ve Euro da dün güne yükselişle başladı.