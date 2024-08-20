İzmir’e 700 milyon dolarlık proje yolda

Bugüne kadar 2 milyon metrekare inşaat alanını tamamlayan, halihazırda da 1 milyon metrekarenin üzerinde projesi bulunan Ege Yapı, odağını Ege'ye çevirmiş durumda. Bu sebeple İstanbul'dan sonra İzmir'i ikinci ana merkez olarak seçtikleri bilgisini veren Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "İzmir'de başlayan, devam eden ve tasarlama aşamasında olan projelerimiz var. Bunların toplam yatırım maliyeti 700 milyon doların üzerinde. Tamamlandığında da değeri 1,5 milyar doların üzerinde olacaktır. Konut için İzmir'e farklı ses getirdiğimize inanıyoruz. Kekliktepe'de inşa ettiğimiz 73 villa projesini seneye yazın teslim edeceğiz. İzmir, Ege Yapı'nın ikinci ana merkezi olacak" dedi.

360 DERECE HİZMET

Gayrimenkulde 360 derece hizmet veren şirket olmayı hedeflediklerini kaydeden Kabadayı, "Arsadan konuta giden bir iş modeli ile Ege- Yapı Pay'ı kurduk. Özellikle pandemi sonrası ihtiyacını daha çok anladığımız şehir hayatından kaçmak isteyenler için doğru planlanmış yaşam alanları planlıyoruz" dedi. Halka arz konusundaki çalışmalarını hatırlatan İnanç Kabadayı şöyle söyledi: "21 Aralık 2023'te aldığımız izin ile birlikte, halka arz sürecinin ilk adımını da atmış olduk. Karımızın yüzde 50'sini temettü olarak dağıtmanın yanında sürekli yeni projeler üreten bir marka olacağız." İnanç Kabadayı, kentsel dönüşümün gündemde tutulması gereken en önemli konu olması gerektiğine de vurgu yaptı.