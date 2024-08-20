Rekabet Kurulu’ndan 130.9 milyon lira ceza

REKABET Kurulu, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Tetra Laval Holding & Finance SA'ya (TLHF) 130,9 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Soruşturma sonucunda, Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün "aseptik sıvı gıda karton ambalaj dolum makinesi üretimi ve satışı" ve "aseptik sıvı gıda karton ambalaj üretimi ve satışı" pazarlarında hakim durumda olduğunu tespit etti. Kurul, ekonomik bütünlüğün, eylemleri vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullanarak kanunları ihlal ettiğine karar verdi. Bu nedenle firmaya 130 milyon 889 bin 523 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Kurul, 30 gün içinde soruşturma konusu mevcut marka ve tasarım haklarından vazgeçmesine, değerlendirme aşamasındaki 3D marka başvurularını geri çekmesi kararlaştırıldı..