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Haberler Ekonomi

Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvilinin getirisi yüzde 7'nin altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvili getirisinin 2021 yılı kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indiğini duyurdu. Bakan Şimşek, "Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor" dedi.

AA
Türkiye’nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvilinin getirisi yüzde 7’nin altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvil getirisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dış borçlanma maliyetlerindeki gerilemeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."

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