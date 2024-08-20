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Haberler Ekonomi

Yeni girişimcilere ‘melek’ yardımı

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında bilgisayar programlama ve bilgisayar hizmet faaliyetleri geliyor.

HABER MERKEZİ
Yeni girişimcilere ‘melek’ yardımı
MELEK yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere 39,4 milyon lira sermaye sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı. Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği günden beri başlangıç veya büyüme aşamasındaki 71 yatırım için 224 yatırımcı, 39 milyon 388 bin lira sermaye aktardı. Yatırım başvurularının 2'si İzmir merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.
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