Kültürel değerimize inovasyon dokunuşu

zmirli Ziraat Mühendisi Burçin Gölcük, Orta Asya'dan 11. yüzyılda batıya göç eden Türkler tarafından diğer sanatlarla birlikte Anadolu'ya getirilen ve kıyafetten süs eşyasına kadar bir çok alanda kullanılan keçeyi, inovasyon kaynağı haline getirerek süs bitkisi üretiminde kullandı. Gölcük, "İzmir süs bitkisi alanında Türkiye'nin öncü illerinden birisidir. İçinde bulunduğumuz Küçük Menderes Bölgesi'nde farklı çeşitlerde yılda 30 milyonun üzerinde süs bitkisi yetiştiriliyor ve çok ciddi bir ekonomik sektördür. Ancak süs bitkisi üreticiliğinde en önemli sorunların başında maliyetlerimizi aşırı yükselten ve ürün kalitesine etki eden yabancı ot mücadelesi gelmektedir. Burada da doğa ile uyumlu yaşamanın en güzel örneği olan Atalarımızın yöntemlerini araştırdım. Bu konuda da en iyi malzemelerden birinin keçe" diye konuştu.