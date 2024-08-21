OVP’nin önceliği tek haneli enflasyon

Hükümet 2025-2027 yıllarını kapsayan yeni dönem ekonomi yol haritası için kolları sıvadı. Bu kapsamda Eylül ayında açıklanması beklenen OVP ile enflasyon kademeli olarak inecek. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ve kurun etkisiyle beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele artarak devam edecek. Yatırım üretim ve istihdam odaklı büyüme hedefi ile orta vadeli program şekillenecek. 85 milyona rehber niteliğinde hazırlanan yeni OVP için yoğun mesai harcanıyor. OVP ile büyüme ve ticaret, istihdam vergide adalet, esnek çalışma modeli, fiyat ve finansal istikrar, planlı tarımsal üretim, yeşil ve dijital dönüşüm, yatırımda öncelik alanları açıklanacak.

EKONOMİK DURUMA MERCEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ekonomi kurmayları zaman zaman sektör temsilcileri ile bir araya geliyor. Sahanın durumu ve talepleri ve mevcut ekonomik durum ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bu kapsamda son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki OVP hazırlık toplantısına katıldı.

İSTİKRAR İÇİNDE BÜYÜMEK

Toplantı sonrası yapılan açıklamada hükümetin temel amacının enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek, sosyal refahı kalıcı olarak artırmak olduğu belirtildi. Yılmaz, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eylül ayında açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde; TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin hem güncelleyeceğimiz OVP hem de reel sektörü ilgilendiren farklı hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini aldık" şeklinde konuştu.

GELECEĞİN İNŞASI

YILMAZ, "Dünyada ve bölgemizde ekonomik ve jeopolitik bakımdan zorlu bir dönemden geçerken; siyasi istikrar ve güven ortamında, istişarelere dayalı öngörülebilir politikalar ile güçlü bir şekilde geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın tecrübe birikimine ve dinamizmine güveniyoruz. Önümüzdeki dönemde de temel amacımız enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek, sosyal refahı kalıcı olarak artırmak olacaktır. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yayınladığımız OVP'nin ana çerçevesini koruyarak; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrıca, tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını sarmaya ve ülkemizi geleceğe çok daha dirençli hazırlamaya dönük çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.