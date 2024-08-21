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Haberler Ekonomi

Pazarda da Çeşme tarifesi

Market ve pazarlar arasındaki fiyat farkları sık sık gündeme gelirken, il ve ilçelere göre de fiyatların değiştiği biliniyor. Yeni Asır Gazetesi’nin yaptığı araştırmayla pazarın kurulduğu yerin de önemi ortaya çıktı. Çeşme’nin ünlü pazarları ile İzmir’deki fiyatlar arasında büyük fark var.

ERCAN AKGÜN
Pazarda da Çeşme tarifesi

Ünlülerin tatil tercihi olan ve yüksek fiyatlarıyla son yıllarda gündemden düşmeyen Çeşme, pazar tezgahlarındaki rakamlarıyla da göze çarpıyor. İlçenin 6 ayrı noktasında kurulan semt pazarlarında satılan sebze ve meyvelerin fiyatları, İzmir'deki pazar yerlerinin üzerinde gidiyor.

HAFTADA 6 GÜN KURULUYOR

Turizm merkezi olan Çeşme'de halkın daha ucuza alışveriş yapabilmek için gittiği Ilıca, Alaçatı, Dalyan Çeşme merkez, Çiftlikköy ve Reisdere'deki pazarlarda bazı ürünlerin fiyatları, İzmir ile kıyaslandığında sanıldığı kadar uygun olmuyor. Çeşme'deki pahalılık, ne yazıkki pazar tezgahlarında da kendisini gösteriyor.

Salı günleri Dalyan'da, çarşamba günleri Reisdere, perşembe günleri Ilıca'da, cuma günleri Çiftlikköy'de, cumartesileri Alaçatı'da ve pazar günleri de Çeşme merkezde hizmet veren halk pazarları, fiyat yarışında İzmir'i geride bırakıyor. Çeşme'de yaşayan vatandaşlar ise, pazardaki fiyatların marketlerle yarıştığını öne sürerek, dert yanıyor. İşte İzmir merkez ile Çeşme pazarlarındaki fiyatlar...

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