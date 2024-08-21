Pazarda da Çeşme tarifesi

Ünlülerin tatil tercihi olan ve yüksek fiyatlarıyla son yıllarda gündemden düşmeyen Çeşme, pazar tezgahlarındaki rakamlarıyla da göze çarpıyor. İlçenin 6 ayrı noktasında kurulan semt pazarlarında satılan sebze ve meyvelerin fiyatları, İzmir'deki pazar yerlerinin üzerinde gidiyor.

HAFTADA 6 GÜN KURULUYOR

Turizm merkezi olan Çeşme'de halkın daha ucuza alışveriş yapabilmek için gittiği Ilıca, Alaçatı, Dalyan Çeşme merkez, Çiftlikköy ve Reisdere'deki pazarlarda bazı ürünlerin fiyatları, İzmir ile kıyaslandığında sanıldığı kadar uygun olmuyor. Çeşme'deki pahalılık, ne yazıkki pazar tezgahlarında da kendisini gösteriyor.

Salı günleri Dalyan'da, çarşamba günleri Reisdere, perşembe günleri Ilıca'da, cuma günleri Çiftlikköy'de, cumartesileri Alaçatı'da ve pazar günleri de Çeşme merkezde hizmet veren halk pazarları, fiyat yarışında İzmir'i geride bırakıyor. Çeşme'de yaşayan vatandaşlar ise, pazardaki fiyatların marketlerle yarıştığını öne sürerek, dert yanıyor. İşte İzmir merkez ile Çeşme pazarlarındaki fiyatlar...