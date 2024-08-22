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Haberler Ekonomi

Bergama’daki RES projesine nihai onay

HABER MERKEZİ
Bergama’daki RES projesine nihai onay
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni inşa eden Rönesans Holding İzmir'in Bergama ilçesindeki RES projesiyle ilgili nihai kararını verdi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin İzmir'in Bergama ilçesinde dikmek istediği rüzgar enerji santrali ile 'çevresel etki değerlendirme' süreci başlatmıştı. Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruya göre 5 türbinin yer alacağı "Lisanssız Koyuneli Rüzgar Enerji Santrali 35 MWm/ 33,3 MWe gücünde olacak. Türbinler, İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre tarım arazi ve ormanlık alana dikilecek. 49 yıllık olması planlan santrali için şirket 325 milyon 500 bin TL bütçe ayırması planlanıyor. Bakanlığın İnceleme Değerlendirme Koordinasyonu, projenin nihai tanıtım dosyasını onaylayarak ilan etti. 10 gün içinde projeyle ilgili itirazlar Bakanlığa iletilebilecek.
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