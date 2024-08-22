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Haberler Ekonomi

Devlerin rotası Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte büyük firmaların elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için Türkiye’yi tercih ettiğini bildirerek, “2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti” dedi

HABER MERKEZİ
Devlerin rotası Türkiye

BAKAN Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından doğrudan yatırım verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Şimşek, Türkiye'ye 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırımın girişinin gerçekleştiğini ifade etti.

VATANDAŞIN REFAHI ARTACAK

TÜRKİYE'NİN küresel doğrudan yatırımlardan aldığı paya işaret eden Bakan Şimşek, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde doğrudan yatırım girişi gerçekleşti" değerlendirmesinde bulunarak, 2003'ten önce yüzde 0,2 olan Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payın, 2003-2023 döneminde yüzde 0,9'a çıktığına dikkati çekti.

Şimşek, "Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5'e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız" dedi.

İDDİALARA YALANLAMA

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialar, İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yalanlandı. DMM'den yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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