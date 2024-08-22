e-kontrat ile usulsüz kiralamalar son bulacak

MİLYONLARCA ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren e- kontrat düzenlemesi başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan 2023-2025 dönemine ilişkin Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'na göre, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak. Metin Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal kira sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmasının öngörüldüğünü anımsatarak sözleşmelerin dijital ortama aktarılmasıyla konut piyasasının daha şeffaf ve güvenilir olacağını bildirdi. Uysal, e-kira kontrat düzenlemesiyle e-Devlet üzerinden kira bedellerinin takip edileceğini ifade etti. Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemine kaydedilmesi ile önemli bir regülasyonun sağlanacağını belirten Uysal "Sistemin, kira değer haritalarının oluşmasına da önemli faydaları olacak. Ayrıca sahte imza ile yapılan kira sözleşmeleri, alt kiralamalar ile yapılan usulsüz kiralamalar da son bulacaktır" dedi.