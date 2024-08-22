İNGEDER Başkanı: İzmir için bir milat olacak

PLANLAMA sürecinde sona yaklaşıldığını belirten İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, yıl sonunu işaret ederken, " Şundan herkes emin olsun; 2025 yılı İzmir için bir milat olacak. 18 uygulaması tamamlanmış, ilçe belediyemize koşarak inşaat ruhsatını alıp inşaata başlanmak istenen, kamusal alanların açıldığı bir tarih olarak 2025 yılı belirlendi" dedi.

CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR

İNCİRALTI Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, bölgenin planlama süreci ve yargı süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Planlamadaki son durum hakkında konuşan Karabulut, "İnciraltı denilince çok hukuksal konular giriyor işin içine. 18'lik uygulamalar çok önemlidir. İhale sürecinde altlıkların tamamlanması biraz zaman aldı. 18 uygulama süreci bazılarını nasıl rahatsız ettiyse, yine rahatsız edeceğiz. 18 uygulama sürecinde bakanlığın halkla yaptığı hareketi burada da halkla birlikte, derneğimiz ile süreci birlikte götürme noktasında ortak hareket edeceğiz. %99 şahıs mülkiyeti olan alanda halkla birlikte olmamızdan şaşıranlara şaşırıyoruz. İnciraltı ve planlama süreci son noktaya kısa sürede varacak ve İzmir kaybettiği zamanı kısa sürede telafi edecek. Bakanlığın ciddi bir çalışması var. Şundan herkes emin olsun 2025 yılı İzmir için bir milat olacak" ifadelerini kullandı.

'BOTANİK BAHÇESİ OLSUN DEDİK KURBAN KESİM YERİ OLDU'

EXPO 2026'nın İnciraltı'nda yapılması çağrısı hakkındaki gelişmelerin sorulmasına yanıt veren Karabulut, "2024 yılında İnciraltı kurban kesim yeriydi. Botanik Park olsun derken kurban kesim yeri olduk. Vizyon gelsin diyoruz, kurban kesim yeri oluyoruz. İzmir'in arka bahçesi olarak görülmesi kalmadığı sürece böyle uluslararası organizasyonların orada yaşatılması ihtimali yok" dedi.