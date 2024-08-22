İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 40 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe temmuzda 276 bin 615 aracın kaydı yapılırken 2 bin 997 aracın kaydı silindi.

İZMİR'DE YÜZDE 40'A DAYANDI

TÜİK temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %40,0 artarak 16 bin 490 oldu. İzmir, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara'dan sonra 3.il oldu. İzmir'de Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,8'ini motosiklet, %40,9'unu otomobil, %9,6'sını kamyonet, %1,9'unu traktör, %1,1'ini kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,02'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.